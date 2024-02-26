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رياضة

مهدي زعتوت يكشف عن تحضيراته لمواجهة القحطاني في عرض بطولة "ون"

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:11
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بعد اعتزاله القتال وتفرّغه للتدريب، يعود المخضرم الجزائري مهدي زعتوت إلى الحلبة لمواجهة نجم الملاكمة السعودي زهير القحطاني، خلال عرض "ون 166: قطر" من بطولة "ون".
في أول عرض لها في دولة قطر، تُقّدم أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم بطولة "ون" عرضاً غير مسبوق يتضمّن نخبة من نجوم العالم والمنطقة العربيّة. 
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ومن المقرّر أن يعود زعتوت لخوض نزال في الملاكمة عن فئة وزن غير مُقيّد ضدّ القحطاني، في صالة لوسيل الرياضية في قطر، يوم الجمعة في 1 آذار/مارس المقبل.

وعلى الرغم من امتلاكه مسيرة احترافية لامعة في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ، إلا أن زعتوت قبل التحدّي لخوض نزال في الملاكمة ضدّ السعودي المتخصّص في هذه الرياضة.

يعتقد زعتوت أنه يستطيع التغلّب على القحطاني لأسباب يشرحها في تصريحه الأخير قبيل المعركة المنتظرة.

عن خصمه المقبل، قال زعتوت: "القحطاني مقاتلٌ جيد، وكما تعرفونني فأنا لا أحكم أبداً على أي مقاتل. أحترم دوماً قدراتهم".

بشأن الفارق بينهما، تابع الجزائري: "ستكون بيئة القتال مختلفة بالنسبة له. ستُقام هذه المعركة داخل الحلبة. إنه جيّد في الملاكمة، لكنه لم يقاتل في قفص من قبل. هذا هو الفارق الكبير".

تنبع ثقة زعتوت من كونه بطل العالم في المواي تاي في المجلس العالمي للملاكمة (WBC) وفي الرابطة الدولية لرياضة الكاراتيه (ISKA)، إضافة إلى مسيرة ممتازة قدّمها في بطولة "ون".

لخّص زعتوت مواجهته ضدّ القحطاني، قائلاً: "لقد حاربتُ مقاتلين مثله من قبل، لكنني لا أعتقد أنه قاتل شخصاً مثلي. لذلك دعونا ننتظر نتيجة المعركة".

مع عودته إلى الحلبة، يطمح النجم الجزائري المخضرم في أول معركة احترافية له في الملاكمة إلى اختتام مسيرته اللامعة بفوزٍ كبير على أرضٍ عربية.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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