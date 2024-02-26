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رياضة

هل سيتابع بينيتيز مشواره مع سيلتا فيغو؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 10:00
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أكد نادي سيلتا فيغو، اليوم الإثنين، أن المدرب رافا بينيتيز، سيقود الفريق في مباراة يوم الجمعة المقبل أمام ألميريا في الليجا.

يأتي ذلك رغم تعادل سيلتا فيغو، مساء الأحد، بنتيجة 2-2 أمام قادش، الذي نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل.
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وذكرت مصادر من نادي سيلتا فيغو، أن المدرب الإسباني موجود حاليا في مدينة أفوتيزا الرياضية، لقيادة اللاعبين، في جلسة من تدريبات التعافي.(موقع كورة)
 
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