هل سيتابع بينيتيز مشواره مع سيلتا فيغو؟

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أكد نادي سيلتا فيغو، اليوم الإثنين، أن المدرب رافا بينيتيز، سيقود الفريق في مباراة يوم الجمعة المقبل أمام ألميريا في الليجا.يأتي ذلك رغم تعادل سيلتا فيغو، مساء الأحد، بنتيجة 2-2 أمام قادش، الذي نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل.وذكرت مصادر من نادي سيلتا فيغو، أن المدرب الإسباني موجود حاليا في مدينة أفوتيزا الرياضية، لقيادة اللاعبين، في جلسة من تدريبات التعافي.(موقع كورة)