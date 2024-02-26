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رياضة
من تركي آل الشيخ.. مفاجأة كبيرة بخصوص نهائي كأس مصر
Lebanon 24
26-02-2024
|
11:00
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لفت المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة كبيرة تخص نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.
إذ قال آل الشيخ، عبر حسابه على فيس بوك "لعمق العلاقة بين السعودية ومصر، ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر، ولحماسنا لمباراة الكأس، ولتاريخ الأهلي والزمالك.. موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار".
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وتابع "اليوم طرح التذاكر استعدوا".
وتأتي مكافأة آل الشيخ، بجانب المكافآت الرئيسية التي أعلن عنها الاتحاد المصري، حيث يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، فيما يحصل البطل على 350 ألف دولار، مقابل 150 ألف دولار للخاسر.(موقع كورة)
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