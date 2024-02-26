مبابي يرفض عرضاً خرافياً من "مانشستر يونايتد".. كم بلغ؟

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رفض كيليان مبابي نجم "باريس سان جيرمان" عرضاً خرافياً من "مانشستر يونايتد" للانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل."سان جيرمان" أعلن رحيل النجم الفرنسي بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض عرض التجديد، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع "ريال مدريد" الإسباني على الانتقال إلى "سنتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر.وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، أن "مبابي رفض 500 مليون يورو من مانشستر يونايتد كان سيتقاضاها خلال 5 مواسم، شاملة مكافأة توقيع قدرها 200 مليون يورو".وبحسب الصحيفة، فإن "مبابي لم يتخل فقط عن 650 مليون يورو من باريس، لكنه رفض أيضًا 500 مليون وضعها مانشستر يونايتد على الطاولة في عرض يائس نقلوه إلى والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري في الأسبوع الأول من شباط".وحسب تقارير صحفية، فإن مبابي سيحصل على راتب يشبه ما يتقاضاه فينيسيوس وبيلينغهام (نحو 20 مليون يورو في الموسم)، إلى جانب مكافأة توقيع تقدر بنحو 100 مليون يورو اذا رحل لريال مدريد". (في الجول)