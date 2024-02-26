Advertisement

رياضة

مبابي يرفض عرضاً خرافياً من "مانشستر يونايتد".. كم بلغ؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1168634-638445626491335273.jpg
Doc-P-1168634-638445626491335273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض كيليان مبابي نجم "باريس سان جيرمان" عرضاً خرافياً من "مانشستر يونايتد" للانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل.

"سان جيرمان" أعلن رحيل النجم الفرنسي بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض عرض التجديد، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع "ريال مدريد" الإسباني على الانتقال إلى "سنتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر.
Advertisement

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، أن "مبابي رفض 500 مليون يورو من مانشستر يونايتد كان سيتقاضاها خلال 5 مواسم، شاملة مكافأة توقيع قدرها 200 مليون يورو".

وبحسب الصحيفة، فإن "مبابي لم يتخل فقط عن 650 مليون يورو من باريس، لكنه رفض أيضًا 500 مليون وضعها مانشستر يونايتد على الطاولة في عرض يائس نقلوه إلى والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري في الأسبوع الأول من شباط".

وحسب تقارير صحفية، فإن مبابي سيحصل على راتب يشبه ما يتقاضاه فينيسيوس وبيلينغهام (نحو 20 مليون يورو في الموسم)، إلى جانب مكافأة توقيع تقدر بنحو 100 مليون يورو اذا رحل لريال مدريد". (في الجول)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2024-02-26
09:00 | 2024-02-26
08:25 | 2024-02-26
06:11 | 2024-02-26
05:27 | 2024-02-26
04:20 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24