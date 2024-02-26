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رياضة

الكشف عن المرشحين لجوائز الأوسكار للرياضة

Lebanon 24
26-02-2024 | 13:27
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كشف الحساب الرسمي لجوائز "لوريوس" العالمية الرياضية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز العام لعدة فئات، على رأسها أفضل رياضي في العالم.

وتهدف جوائز "لوريوس" للرياضة العالمية "Laureus World Sports Awards"، التي يطلق عليها اسم جوائز "الأوسكار للرياضة"، إلى الاعتراف بالإنجازات الرياضية الأكثر تميزا، والاعتراف بالتأثير الأوسع الذي يحدثه الرياضيون في المجتمع.
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وشهدت قائمة المرشحين لنيل جائزة "لوريس"، من بينهم النجم الأرجنتيني ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي الأميركي، إضافة إلى النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجم التنس، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وبطل الفورمولا 1، الهولندي ماكس فيرستابين وغيرهم.

وفي ما يلي قائمة الرياضيين المرشحين لنيل جوائز "لوريس" أو "أوسكار" الرياضية:

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم)

- النرويجي آيرلينغ هالاند (كرة القدم)

- الصربي نوفاك دجوكوفيتش (التنس)

- الأميركي نواه لايلس (عداءة)

- السويدي موندو دوبلانتيس (القفز بالزانة)

- الهولندي ماكس فيرستابين (الفورمولا 1)

قائمة الرياضيات الـ6:

- لاعبة التنس الولندية إيغا شفيونتيك

- لاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي

- لاعبة التزلج على المنحدرات الثلجية الأمريكية ميكايلا شيفيرين

- العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون

- العداءة الكينية فيث كيبييغون
- العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون.
 
ويتنافس أيضا منتخب إسبانيا للسيدات، مع مانشستر سيتي، وفريق ريد بول للفورمولا 1، ومنتخب جنوب إفريقيا للرجال للركبي، على جائزة أفضل فريق في العام.

في حين يطمح الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، للحصول على جائزة أفضل رياضي صاعد، والتي تنافسه فيها اللاعبة الكولومبية للنادي الأبيض، ليندا كايسيدو.

وسيتم الإعلان عن جوائز لوريوس يوم 22 نيسان المقبل في مدريد.
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