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رياضة

العقوبة المنتظرة.. إيقاف رونالدو وتغريمه ماليًا

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:20
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كشفت تقارير صحفية سعودية، العقوبة المزمع فرضها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه أمام الشباب مساء الأحد، ضمن الدوري السعودي.

 وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبث في النقل المباشر للمواجهة، يظهر فيه رونالدو، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة تجاه جماهير الشباب، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

 وجاء تصرف كريستيانو، ردا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.

 وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة الشباب استعانت بصور ومقاطع مرئية خاصة تم التقاطها بواسطة مصور النادي الرسمي، وكاميرات المركز الإعلامي كدليل اتهام ضد كريستيانو رونالدو.

 ووفقا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تتجه لإيقاف كريستيانو مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق، بأن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستدرس واقعة رونالدو التي التقطتها مقاطع الفيديو، ومن المقرر أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.

 وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، ردا على جماهير "الزعيم" التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

( روسيا اليوم)
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