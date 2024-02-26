لا مفرّ من العقوبة.. هذا ما ينتظر رونالدو بسبب تصرفاته!

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وسط الضجة التي أثارها بسبب تصرفاته خلال مباراة النصر أمام الشباب، يواجه رونالدو عقوبة الإيقاف لمبارتين مع غرامة تبلغ 20 ألف ريال حسب أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.وأوضح الرفاعي في مقابلة مع "العربية": "لا يمكن الاعتماد على اللقطات التي تصدر من الجماهير، بل من الناقل الرسمي، ولجنة الانضباط ستطلب فيديو المباراة من الناقل".وأضاف:"حال تمت إدانة اللاعب وفقا لتقرير وإفادة الحكم سيتم إيقافه مباراتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وإذا لم يدون الحكم ذلك غالبا ستذهب اللجنة إلى ذات العقوبة أيضا".(العربية)