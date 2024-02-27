عين زيدان على إيطاليا

Advertisement

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، أنه يود العمل في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.وقال زيدان، خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس: "كمدرب تعلمت الكثير من ليبي، وكارلو أنشيلوتي".وأضاف "كان ليبي أول مدرب يؤمن بي حقا، وأحضرني إلى يوفنتوس، وأصبحت اللاعب الذي كنت عليه بفضله".وعن إمكانية عمله في الدوري الإيطالي، كشف: "لم لا؟.. أي شيء يمكن أن يحدث وأود أن أدرب في إيطاليا يوما ما".وأتم "حاليا لست أعمل في التدريب، لكن لم لا أعمل في إيطاليا؟.. أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك".(موقع كورة)