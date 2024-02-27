Advertisement

رياضة

بأداء ممتاز.. وست هام يطيح ببرينتفورد

Lebanon 24
27-02-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1168902-638446243832602061.jpg
Doc-P-1168902-638446243832602061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعاد فريق وست هام يونايتد ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتغلب على ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين الاثنين في المرحلة 26 من عمر البطولة.
Advertisement
جاءت انطلاقة المباراة مثيرة إلى أقصى حد من الجانبين، وتمكن جارود بوين من إحراز هدفين مباغتين لوست هام في الدقيقتين  5 و7 على التوالي مؤكداً رغبة أصحاب الأرض في حسم المواجهة لصالحهم مبكراً.

ولم يستسلم برينتفورد رغم البداية الصاعقة للمطارق، وفي الدقيقة 13 استطاع الفرنسي نيال موباي أن يحرز الهدف الأول للضيوف.

وتألق لاعبو وست هام في الشوط الثاني خاصة بوين الذي عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريق المطارق في الدقيقة 63 ليحرز بذلك مهاجم وست هام أول هاتريك في مسيرته الاحترافية.

وفي الدقيقة 69 عزز المدافع الإيطالي إيمرسون تقدم أصحاب الأرض وسجل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 82 تمكن نجم منتخب الكونغو الديمقراطية يوان ويسا من تسجيل ثاني أهداف برينتفورد.

ورفع وست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:08 | 2024-02-27
00:24 | 2024-02-27
23:29 | 2024-02-26
23:00 | 2024-02-26
15:20 | 2024-02-26
13:27 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24