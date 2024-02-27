بأداء ممتاز.. وست هام يطيح ببرينتفورد

استعاد فريق وست هام يونايتد ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتغلب على ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين الاثنين في المرحلة 26 من عمر البطولة.

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جاءت انطلاقة المباراة مثيرة إلى أقصى حد من الجانبين، وتمكن جارود بوين من إحراز هدفين مباغتين لوست هام في الدقيقتين 5 و7 على التوالي مؤكداً رغبة أصحاب الأرض في حسم المواجهة لصالحهم مبكراً.



ولم يستسلم برينتفورد رغم البداية الصاعقة للمطارق، وفي الدقيقة 13 استطاع الفرنسي نيال موباي أن يحرز الهدف الأول للضيوف.



وتألق لاعبو وست هام في الشوط الثاني خاصة بوين الذي عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريق المطارق في الدقيقة 63 ليحرز بذلك مهاجم وست هام أول هاتريك في مسيرته الاحترافية.



وفي الدقيقة 69 عزز المدافع الإيطالي إيمرسون تقدم أصحاب الأرض وسجل الهدف الرابع.



وفي الدقيقة 82 تمكن نجم منتخب الكونغو الديمقراطية يوان ويسا من تسجيل ثاني أهداف برينتفورد.



ورفع وست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.(بي إن سبورتس)