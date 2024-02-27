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رياضة

جيرونا يستعيد الوصافة

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:08
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عاد جيرونا إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه رايو فاييكانو بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الجولة السادسة والعشرين.
الفريق الكتالوني الذي دخل اللقاء وعينه على الحفاظ على مركزه الثاني، تمكن من التسجيل بواسطة الأوكراني فيكتور تسيغانكوف في الدقيقة 52، وتضاعفت متاعب الضيوف بطرد لاعبهم بيب تشافاريا في الدقيقة 76 ليؤمّن البرازيلي سافينيو النقاط الثلاث لفريقه بهدفين سجلهما في الوقت بدل الضائع.
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 وبهذه النتيجة تذوق جيرونا طعم الانتصار بعد خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليحافظ على مركزه الثاني برصيد 59 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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