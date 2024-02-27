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رياضة
صفعة جديدة لسان جيرمان من عائلة مبابي
Lebanon 24
27-02-2024
|
07:55
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تتحضر إدارة ريال مدريد لتوجيه صفعة جديدة لنادي باريس سان جيرمان، من خلال صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم "بي إس جي".
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، حيث ذكرت تقارير أنه وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد حتى صيف 2029.
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ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، وقع مبابي العقود الأولية لانتقاله إلى ريال مدريد منذ أسبوعين، لكن عائلة اللاعب قدمت اقتراحا جديدا للميرنغي قبل بضعة أيام.
وكشف البرنامج أن عائلة المهاجم الفرنسي، ومبابي نفسه، طلبا من ريال مدريد أن يوقع النادي الملكي أيضا مع شقيقه إيثان الذي ينتهي عقده مع باريس في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن هذا الطلب لم يكن شرطا يعرض انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد للخطر.
وأوضحت أن ريال مدريد درس الأمر ثم رد بالموافقة، ومن المتوقع أن ينتقل إيثان إلى ريال مدريد كاستيا. (روسيا اليوم)
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