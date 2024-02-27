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رياضة

تصرف استثنائي من حمدالله تجاه بنزيما.. ماذا فعل نجم الاتحاد ؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 12:00
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 خطف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي اتحاد جدة، الأضواء خلال وبعد لقائه أمام ضيفه الوحدة (2-1) الذي جمعهما مساء أمس، ضمن الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

 وقاد عبد الرزاق حمد الله فريق "النمور" للفوز بتسجيله هدفيه في الدقيقتين (84 من ركلة جزاء، 90) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الجوهرة المشعة".

 وطالب المهاجم المغربي وعقب صافرة نهاية المباراة، المشجعين بتوجيه التحية لزميله كريم بنزيما، لدعم ومساندة المهاجم الفرنسي، الذي يمر بمرحلة صعبة مع الفريق في الآونة الأخيرة.

وأهدر بنزيما ركلة جزاء، في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول، لكنه نجح في صنع الهدف الثاني للفريق، بتمريرة رائعة لزميله عبد الرزاق حمد الله بالذات.

 ويحتل عند الرزاق حمد الله المركز الثالث في ترتيب أفضل هدافي دوري "روشن" هذا الموسم (2023-2024)، برصيد 15 هدفا، بفارق 7 اهداف عن المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.
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(روسيا اليوم)
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