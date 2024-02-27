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رياضة
مانشستر سيتي يكتسح لوتون
Lebanon 24
27-02-2024
|
18:00
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عاد إرلينغ هالاند إلى أفضل مستوياته بتسجيله خمسة أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز على لوتون تاون 6-2 على ملعب كنيلوورث رود ليبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء.
ولم يجد لوتون أي حلول للمهاجم النرويجي الذي سجل ثلاثيته الثامنة مع سيتي قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل هدفين آخرين بعد الاستراحة ليقضي على أي أمل للوتون للعودة في النتيجة.
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وصنع كيفن دي بروين جميع الأهداف الأربعة الأولى لهالاند (23عاماً).
وهزّ ماتيو كوفاتشيتش أيضا الشباك لصالح سيتي حامل اللقب والذي لم يخسر في 18 مباراة بجميع المسابقات.
وهدّد لوتون بعودة غير متوقعة في النتيجة حين هز جوردان كلارك الشباك بشكل رائع في نهاية الشوط الأول وسجل مرة أخرى في وقت مبكر من الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-2، لكن سيتي القوي شق طريقه لدور الثمانية.
والشيء الوحيد الذي نال من فرحة سيتي، الذي سيواجه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد، هو إصابة جاك غريليش الذي اضطر للخروج في الشوط الأول.
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