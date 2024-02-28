نحتاج لمعجزة.. مدرب ليفربول يكشف الحالة الصحية لمحمد صلاح وغيره

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صرح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن بعض لاعبيه المصابين يحتاجون إلى معجزة للشفاء والعودة للملاعب، مشيرا إلى أن النجم المصري محمد صلاح ستتم مراقبته عن قرب لمعرفة مدى جاهزيته.ويعاني فريق ليفربول من أزمة إصابات عميقة، واستعان كلوب بعدد من اللاعبين المراهقين، خلال المباراة التي فاز فيها "الريدز" على تشيلسي (1-0) التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم.وقال كلوب عندما سئل عن اللاعبين الشبان في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة ساوثهامبتون: "من الممكن أن يبدأ عدد قليل منهم، وإذا فعلوا ذلك، فسوف يقومون بالمهمة".وأضاف: "كانت قصة الأحد واحدة من أفضل قصص كرة القدم على الإطلاق. لا يوجد أي ضغط على الإطلاق على هؤلاء الشبان، عليهم فقط الاستمتاع بما يفعلونه".وتابع المدرب الألماني: "أولا وقبل كل شيء، ليس عليهم إظهار أي شيء. ومن السهل أن يساء فهم ذلك. لعب الشبان في فرق الشباب وتحت 21 عاما ولم ينضموا للفريق الأول إلا مؤخرا، ولم تكن لديهم خبرة وقد أظهروا قدراتهم. عليهم أن يدافعوا مثل الرجال، وإلا فلن يتمكنوا من اللعب".وأوضح كلوب: "لكن مع الكرة.. عندما تبلغ 35 عاما، يجب أن تلعب كطفل. هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك شراؤها، وتحتاج إلى سنوات للحصول على هذه التجارب، والآن تحصل عليها في لمح البصر.. علينا جميعا أن نساعدهم في الاحتفال بالأشياء الصحيحة وليس التذمر من الأشياء الخاطئة".وعن اللاعبين الذين يشكون من الإصابة في صفوف "الريدز"، قال كلوب: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد قليل من اللاعبين (من أجل عودتهم)، لذا لن أستبعد أي شخص بل سيتم اتخاذ القرار قبل المباراة مباشرة".