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رياضة
ما حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
Lebanon 24
28-02-2024
|
03:53
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كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة حول رحيل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صوب أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفجر أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال مواطنه صلاح، وتوقيع عقود انضمامه نحو أحد أندية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، لينضم إليه في الصيف المقبل".
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ووفقا لمصادر صحيفة "اليوم" السعودية، فإن موقف صلاح لا يبدو واضحا حتى هذه اللحظة، فيما يتعلق برحيله إلى دوري روشن.
وأوضحت أن إدارة ليفربول تتمسك بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، ولا يوجد أي جديد.
وكان صلاح ارتبط في الصيف الماضي بالانضمام لصفوف اتحاد جدة، حيث قدم "العميد" العديد من العروض الضخمة ولكن النادي الإنجليزي رفض رحيله.
وأشارت تقارير بريطانية في وقت سابق إلى أن محمد صلاح يعد هدفا رئيسيا لأندية الدوري السعودي خلال صيف 2024.
وشارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.
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