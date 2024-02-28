حادثة مُؤلمة... شاهدوا بالفيديو ما حصل خلال مباراة كرة قدم!

شهدت مباراة ريال بيتيس وأتلتيك بلباو واقعة غريبة، بعدما استبدلت حكمة الراية غوادالوبي بوراس عقب اصطدامها بكاميرا النقل التلفزيوني خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وفي لحظة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بالكاميرا أثناء عودتها من التحقق من صحة الهدف، ما أدى إلى إصابة خطيرة في رأسها.

وخضعت غوادالوبي للعلاج من قبل الطاقم الطبي في بيتيس، وتم استبدالها في النهاية، وكان على الحكم الرابع هولغويراس كاستيلانوس أن يتولى مسؤولية بوراس التي غادرت لتلقي العلاج.



ولم تتمكن من استكمال المباراة فغادرت حكمة الراية الملعب وسط تحية حارة من الجمهور، واستمرت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس 3-1. (سبوتنيك)