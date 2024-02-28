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رياضة

بسبب موسيماني.. ورطة جديدة للنادي الأهلي السعودي

Lebanon 24
28-02-2024 | 07:57
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لم يتخلص الأهلي من أزماته وورطاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، آخرها حصول المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على حكم من "فيفا" بشأن حصوله على حقوقه المتأخرة لدى النادي السعودي.

وأفادت صحيفة "إيديسكي تايمز" الجنوب إفريقية، أن موسيماني المدير الفني السابق للأهلي فاز بشكواه ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة إلى أن "فيفا" ألزم النادي الجداوي على دفع 1.5 مليون دولار تقريبا للمدرب الجنوب إفريقي.
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وتولى المدرب الحالي لفريق أبها تدريب الأهلي خلال تواجده في دوري يلو السعودي الموسم الماضي، وقاده بنجاح للفوز باللقب والعودة لدوري روشن، وفسخ النادي الصيف الماضي عقده رغم وجود بند يسمح بتمديده تلقائيا حال الصعود لدوري المحترفين.

وأوضح فيفا في بيانه الذي نقلته الصحيفة أن مبلغ الـ1.5 مليون دولار هو مجموع مستحقات المدرب التي لم يحصل عليها إلى جانب فائدة 5%، وكذلك تعويض عن فسخ العقد من طرف واحد، وأيضا قيمة مكافآت منصوص عليها في العقد وأصبحت مستحقة للمدرب بعد فوزه باللقب ونجاحه في إعادة الفريق لدوري المحترفين.

كما قالت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت لاحق إن الحكم الصادر من الفيفا سيمنح أهلي جدة مهلة مقدرة بـ 21 يوما من أجل الاستئناف على القرار. (روسيا اليوم) 
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