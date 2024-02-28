Advertisement

رياضة

حدث خطير: سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس.. كيف حصل ذلك؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1169456-638447327123128448.jpg
Doc-P-1169456-638447327123128448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرقَت مساء الإثنين من قطار في محطة "غار دو نور" في العاصمة الفرنسية، حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة يحتوون على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.
 
وبحسب ما أفادت الشرطة، فإن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس، وبسبب تأخر القطار قرر التغيير واكتشف السرقة.
Advertisement

المهندس الذي تعرّض للسرقة، علّق على الحادثة قائلا إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة يحتوون على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية، بينما تجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقًا.

يذكر أنه سيتم نشر ألفي عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حوالي 35 ألفا من قوات الأمن في الخدمة يوميا خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 حزيران. (العربية)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:21 | 2024-02-28
08:23 | 2024-02-28
07:57 | 2024-02-28
06:13 | 2024-02-28
03:53 | 2024-02-28
01:25 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24