حدث خطير: سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس.. كيف حصل ذلك؟

سرقَت مساء الإثنين من قطار في محطة "غار دو نور" في العاصمة الفرنسية، حقيبة فيها جهاز كمبيوتر ووحدتا ذاكرة خاصة يحتوون على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.



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المهندس الذي تعرّض للسرقة، علّق على الحادثة قائلا إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة يحتوون على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية، بينما تجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقًا. وبحسب ما أفادت الشرطة، فإن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس، وبسبب تأخر القطار قرر التغيير واكتشف السرقة.المهندس الذي تعرّض للسرقة، علّق على الحادثة قائلا إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتي الذاكرة يحتوون على بيانات حساسة، لاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية، بينما تجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقًا.



يذكر أنه سيتم نشر ألفي عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حوالي 35 ألفا من قوات الأمن في الخدمة يوميا خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 حزيران. (العربية)