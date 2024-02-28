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رياضة

كروس يهاجم حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية قبل تعرضه لإصابة

Lebanon 24
28-02-2024 | 10:21
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وجه الألماني توني كروس، نجم خط وسط فريق ريال مدريد، انتقادات لحكم مباراة فريقه ضد ضيفه إشبيلية (1-0) التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض حكم الساحة دياز دي ميرا لهجوم شديد من قبل لاعبي ريال مدريد، قبل تلقيه إصابة خلال الشوط الثاني من المباراة، وغادر أرض الملعب، ليكمل الحكم الرابع المهمة بدلا منه.
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واحتج توني كروس في مشهد نادر الحدوث على قرار الحكم بمنح خطأ لصالح إشبيلية في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه النجم الألماني.

وتحدث توني كروس في "البودكاست" الخاص به مع شقيقه فيليكس قائلا: "الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجهي بسبب خطأ لم ارتكبه تماما، لم أتداخل مع لاعب إشبيلية في الكرة حتى، ومع ذلك احتسب خطأ ضدي، لذلك غضبت بشدة".
 
وأضاف "أعتقد أنه طوال الشوط الأول كانت جميع الكرات تحتسب ضدنا، حتى في بعض الأحيان لم يكن هناك أي تلامس".

وواصل: "ربما كانت الإصابة التي تعرض لها عقاب إلهي بسبب أخطائه التحكيمية، كان هناك 80 ألف متفرج في الملعب، والجميع يشعر بالإحباط من التحكيم".

وأكمل كروس: "لقد ارتكب الحكم كل الأخطاء حتى في وقت إصابته كان التوقيت ليس في صالحنا بسبب الطريقة التي كنا نلعب بها، بصراحة، كان الحكم الرابع أفضل بكثير من حكم الساحة دياز دي ميرا". (روسيا اليوم) 
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