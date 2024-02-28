رمية "خارقة" من منتصف الملعب بالدوري الأميركي لكرة السلة "NBA"

خطف الأميركي ماكس ستروس لاعب فريق كليفلاند كافالييرز، الأضواء في مباراته أمام ضيفه دالاس مافريكس (121-119) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "NBA".

وقاد ماكس ستروس فريقه للفوز في الوقت القاتل، بتسجيله سلة ثلاثية برمية خارقة من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من صافرة نهاية المباراة، وسط ذهول الجماهير في مدرجات ملعب "روكيت مورغيدج فيلدهاوس".

وقال ستروس، الذي أحرز 21 نقطة إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة ومثلها من المتابعات: "كان ذلك رائعا. فوز عظيم، كنا بحاجة إليه. لقد عانينا، لذا من الجيد أن نحصل على فوز مثل هذا".

وأشاد جون بلير بيكرستاف مدرب فريق كليفلاند كافالييرز بدور ستروس في إعادة فريقه إلى السكة الصحيحة عندما بدا أن المباراة قد خرجت عن سيطرته، قائلا إن: "الطريقة التي يلعب بها، بتصميم وعقلية وموقف عدم الاستسلام أبدا، تلهم رفاقه في الفريق كل يوم".

وعزز فريق كليفلاند كافالييرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بتحقيقه الفوز الـ38 مقابل 19 هزيمة، بينما تراجع نادي دالاس مافريكس للمركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 33 فوزا و25 هزيمة.

( روسيا اليوم)