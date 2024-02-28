بسبب جنسيتها .. زوجة قائد برشلونة تُبعده عن الدوري السعودي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفضؤ قائد برشلونة عرضا من أحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية والسبب زوجته.

وأوضحت الصحيفة أن نادي القادسية السعودي، الناشط في دوري يلو، تواصل بواسطة مدربه ميتشيل مع صاحب الـ32 عاما خلال تشرين الثاني الماضي بهدف ضمه للفريق، خاصة أن عقده مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يحسم أمر استمراره من رحيله بعد.

وأفادت "موندو ديبورتيفو" أن رفض روبيرتو للعرض السعودي وأي عرض آخر محتمل تقديمه مستقبلا يعود لأسباب شخصية متعلقة بزوجته وتحديدا جنسيتها، حيث تحمل، كورال سيمانوفيتش، الجنسية الإسرائيلية، وهو ما يجعل إقامتها في السعودية، الداعمة لفلسطين، صعبا للغاية.

بقاء اللاعب "الجوكر" في البارسا وتجديد عقده لموسم جديد يعتمد على رغبة المدرب الجديد الذي سيخلف تشافي، لكن الإدارة، حسب الصحيفة، تميل إلى بقائه لموسم جديد خاصة أنه أحد قادة الفريق ومن أصحاب الرواتب المخفضة، وحال لم يحدث ذلك ستكون وجهة اللاعب على الأرجح الدوري الأمريكي وليس السعودي.

( روسيا اليوم)