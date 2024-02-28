نيمار يسخر من أحد مهاجمي باريس سان جيرمان

سخر النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، من مهاجم ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عثمان ديمبلي، بسبب موسمه المتعثر مع الفريق الباريسي.

ونقلت شبكة "فوت ميركاتو" تفاعل نيمار برموز ضاحكة، تعبيرا عن السخرية من منشور يقارن بينه وبين عثمان ديمبلي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الحالي.

وسلط المنشور الضوء على معاناة ديمبلي بقميص فريق الباريسي، حيث سجل هدفا واحدا هذا الموسم، مقابل هدفين لنيمار قبل رحيله في الصيف الماضي.

وكان النجم البرازيلي قد سجل هدفين في مباراة ودية أمام تشونبوك هيونداي الكوري خلال الجولة الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد، قبل انتقاله إلى نادي الهلال.

وسبق أن تفاعل نيمار أيضا مع الانتقادات الموجهة لإدارة فريق باريس سان جيرمان، بسبب المعاملة المميزة التي يلقاها كيليان مبابي عن باقي زملائه.

( روسيا اليوم)