Advertisement

رياضة

نيمار يسخر من أحد مهاجمي باريس سان جيرمان

Lebanon 24
28-02-2024 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1169617-638447570330788043.jpg
Doc-P-1169617-638447570330788043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سخر النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي الهلال السعودي، من مهاجم ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عثمان ديمبلي، بسبب موسمه المتعثر مع الفريق الباريسي.

 ونقلت شبكة "فوت ميركاتو" تفاعل نيمار برموز ضاحكة، تعبيرا عن السخرية من منشور يقارن بينه وبين عثمان ديمبلي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الحالي.

 وسلط المنشور الضوء على معاناة ديمبلي بقميص فريق الباريسي، حيث سجل هدفا واحدا هذا الموسم، مقابل هدفين لنيمار قبل رحيله في الصيف الماضي.

وكان النجم البرازيلي قد سجل هدفين في مباراة ودية أمام تشونبوك هيونداي الكوري خلال الجولة الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد، قبل انتقاله إلى نادي الهلال.

 وسبق أن تفاعل نيمار أيضا مع الانتقادات الموجهة لإدارة فريق باريس سان جيرمان، بسبب المعاملة المميزة التي يلقاها كيليان مبابي عن باقي زملائه.

( روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:40 | 2024-02-28
12:30 | 2024-02-28
10:21 | 2024-02-28
08:51 | 2024-02-28
08:23 | 2024-02-28
07:57 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24