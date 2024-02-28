كأس إنكلترا: قرعة صعبة للسيتي.. وصدام مثير بين ليفربول ويونايتد

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أسفرت القرعة التي جرت مساء الأربعاء، قبل انطلاق 4 مباريات من الدور ثمن النهائي، عن وضع مانشستر سيتي في مواجهة ضد نيوكاسل يونايتد.من ناحية ثانية، فإن ليفربول فقد وضع بمواجهة مثيرة مع مانشستر يونايتد.أما كوفنتري، الفريق الأقل تصنيفًا في المسابقة والذي يلعب في دوري تشامبيونشيب، سيلعب مع برايتون أو وولفرهامبتون.وسينتظر ليستر سيتي، الفائز من مواجهة تشيلسي وليدز يونايتد التي تقام اليوم الأربعاء أيضا.ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم السبت الموافق 16 آذار المقبل.وولفرهامبتون واندررز X برايتون - كوفنتري سيتي.مانشستر يونايتد X ليفربول .تشيلسي - ليدز يونايتد X ليستر سيتي.مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد.(موقع كورة)