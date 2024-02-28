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رياضة

تشيلسي يتأهّل لدور الثمانية بكأس الاتحاد

Lebanon 24
28-02-2024 | 18:30
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تغلّب تشيلسي على ليدز يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية 3-2 ليبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفضل هدف الفوز الذي سجله كونورو غالاغر في الدقيقة الأخيرة يوم الأربعاء.

وتقدم ليدز بعد ثماني دقائق من البداية بعد خطأ مشترك من دفاع تشيلسي إثر ركلة مرمى سمح لماتيو جوزيف بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول للضيوف.
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وردّ تشيلسي بهدفين إثر تحركات رائعة في الدقيقتين 15 و37 ولمسات رائعة من السنغالي نيكولاس جاكسون والأوكراني ميخايلو مودريك.
وسجّل جوزيف هدفه الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأس سهلة.

واستغلّ البديل غالاغر تمريرة بينية من لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة الأخيرة ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في الشباك ليقود تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في دور الثمانية للبطولة.
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