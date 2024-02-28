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رياضة
ميسي ممنوع من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.. لهذا السبب
Lebanon 24
28-02-2024
|
23:57
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كشف تقرير صحفي إنكليزي عن صعوبة مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي في أولمبياد باريس 2024 في منتخب بلاده.
وتأهل منتخب الأرجنتين إلى أولمبياد باريس، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أميركا تحت 23 عاما.
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وبحسب صحيفة "ميرور" الإنكليزية، فإن ميسي سيواجه ضغطا من إحدى الشركات الراعية للدوري الأميركي، ومسؤولي المنافسة نفسها، للبقاء مع ناديه.
في الوقت ذاته، من المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أميركا في 21 حزيران المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 14 تموز في ميامي.
وفي حالة وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيعود ميسي بعد ذلك إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الرابطة، التي تنطلق في 26 تموز المقبل.
ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، التي ستنطلق في نفس يوم بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد.
وستنتهي الأولمبياد يوم 11 آب، بينما تستمر بطولة كأس الدوريات حتى 25 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن لميسي المشاركة في الأولمبياد، قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في الكأس.
لكن ذلك الأمر لن يلقى ترحيبا من الشركة الراعية لبطولة الكأس، التي تأمل وجود ميسي بكافة أدوار البطولة. (روسيا اليوم)
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