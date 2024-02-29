Advertisement

رياضة

تطور جديد في قضية مبابي.. والدته تصل إلى مدريد

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1169760-638447961721146220.jpeg
Doc-P-1169760-638447961721146220.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، إلى العاصمة مدريد، بحسب ما أفادت به شبكة "ريليفو" الإسبانية.

وقالت شبكة "ريليفو"، إن فايزة العماري وصلت منذ ساعات للعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من مبابي، للتحضير لوصول اللاعب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
Advertisement

وأضافت الشبكة: "هناك العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها، أهمها المحادثات مع إدارة ريال مدريد حول عقد مبابي مع الميرنغي".

وبحسب تقرير الشبكة، فإن أبرز أهم القضايا التي ستحسمها فايزة العماري، هي مكان السكن للاعب، وضمن الخيارات منطقة "لا موراليخا" التي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:57 | 2024-02-28
23:00 | 2024-02-28
18:30 | 2024-02-28
16:58 | 2024-02-28
15:45 | 2024-02-28
13:40 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24