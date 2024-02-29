تطور جديد في قضية مبابي.. والدته تصل إلى مدريد

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وصلت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، إلى العاصمة مدريد، بحسب ما أفادت به شبكة "ريليفو" الإسبانية.وقالت شبكة "ريليفو"، إن فايزة العماري وصلت منذ ساعات للعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من مبابي، للتحضير لوصول اللاعب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.وأضافت الشبكة: "هناك العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها، أهمها المحادثات مع إدارة ريال مدريد حول عقد مبابي مع الميرنغي".وبحسب تقرير الشبكة، فإن أبرز أهم القضايا التي ستحسمها فايزة العماري، هي مكان السكن للاعب، وضمن الخيارات منطقة "لا موراليخا" التي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله.وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل. (روسيا اليوم)