بعد إشارته "البذيئة".. كيف عاقبت السعودية رونالدو؟

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وفي الأيام القليلة الماضية، أثار النجم البرتغالي الجدل، بعدما "خرج عن النص" بسلوك "مشين" في مباراة فريقه ضد "الهلال" في نهائي كأس موسم الرياض، ردّاً على جماهير "الزعيم" التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب، ليعود مجدداً ويشعل الأوساط الرياضية السعودية، بقيامه بحركة وصفت بـ"المسيئة" و"المشينة"، أمام جماهير نادي "الشباب" السعودي، خلال مباراة فريقه "العالمي" ضمن منافسات الجولة 21 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، ولاقت انتقادات واسعة.الأزمة تلك تفجّرت خلال "ديربي" الرياض الأخير، فبينما كان يحتفل "الدون" بتقدّم "النصر"، توجّه بحركات لا أخلاقية لجماهير "الليوث" الحاضرة في المدرجات، وسط تقارير تزعم أن تصرّفه جاء ردّاً على استفزازهم له بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأخرى تدعي أن حركته جاءت ردّاً على إهانة صديقته جورجينا رودريغيز ببعض الهتافات.وبعد هذا الحدث الذي شغل الصحف العالمية الرياضية والعربية، استعانت إدارة نادي "الشباب"، بصور ومقاطع مرئية خاصة تم التقاطها بواسطة مصوّر النادي الرسمي، وكاميرات المركز الإعلامي، كدليل اتهام ضد كريستيانو رونالدو، وقدمتهم إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.بعد الشكوى التي وجهت ضدّه من نادي "الشباب"، أدلى كريستيانو بـ"إفادته" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بشأن واقعته في المواجهة الأخيرة. ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، قال رونالدو في الإفادة: "أحترم كل الأندية، ولا يمكن أن أوجه إهانة لأي أحد".وشدّد الأسطورة البرتغالية، على أن الحركات التي قام بها في "ديربي النصر والشباب، "عادية" وليست مشينة كما يعتقد البعض؛ حيث تعبّر عن القوة والانتصار، كاشفاً عن أنه "وبعض اللاعبين اعتادوا على القيام بمثل هذه الحركات، في الملاعب الأوروبية لأنها ليس فيها إهانة لأي شخص".لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، التي كان من المتوقع أن تعاقب اللاعب البرتغالي بإيقافه مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه، بسبب سلوكه غير الرياضي، كشفت في بيان أنها "قد قبلت الشكوى المقدمة من نادي الشباب ضد رونالدو شكلاً ومضموناً"، وأشارت اللجنة في بيانها إلى ثبوت المخالفة ضد "الدون" وفقاً للمادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.وقرّرت معاقبة النجم "العالمي" وإيقافه لمباراة واحدة في كل المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.وألزمت اللجنة ذاتها ، الدولي البرتغالي بدفع مبلغٍ وقدره 20 ألف ريال إلى نادي "الشباب"، وهي العقوبة التي تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، موضحة أن قرارها ضدّه غير قابل للاستئناف، وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.وإثر هذا القرار، ينتظر أن يغيب رونالدو عن المباراة التي سيلعبها فريقه "النصر" اليوم الخميس، أمام ضيفه "الحزم" بملعب "الأول بارك" في الجولة 22 من الدوري السعودي.