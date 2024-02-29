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رياضة

مباراة كادت تتحول إلى كارثة.. وفيديو يوثق ما جرى!

Lebanon 24
29-02-2024 | 03:41
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كادت مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج أن تشهد كارثة، بعد سقوط أحد مشجعي الضيوف من المدرج العلوي.

وتغلب تشيلسي بنتيجة (3-2)، على ليدز يونايتد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنكليزي، ليضرب البلوز موعدًا مع ليستر سيتي في ربع النهائي.
 
وسجل ماتيو جوزيف هدفاً لـ" ليدز" بعد مرور 8 دقائق على المباراة ، لتنفجر الاحتفالات للجمهور الضيف في المدرجات، وعلى إثرها سقط أحد المشجعين من المستوى الأعلى إلى المدرج السفلي، والذي يضم أيضًا الآلاف من المشجعين. وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث على وجه السرعة، ونقلت المشجع إلى مستشفى قريب بعد انتشاله من الأرض، ولم تتوقف المباراة، لكن الصور أظهرت العشرات من الطاقم الطبي والمشرفين والشرطة وهم يحيطون بالحادث.
 
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وتابع المشجعون الأمر بنظرات قلقة، قبل أن يصفق كثيرون عند نهوض المشجع من الأرض، لتلقي العلاج في المستشفى. (في الجول)

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