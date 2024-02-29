توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في إشبيلية.



يدين منتخب إسبانيا بالفضل في انتصارها للاعبة أيتانا بونماتي، التي أحرزت هدفي المباراة في الدقيقتين (32، 53) على الملعب الأولمبي "لا كارتويا" بإشبيلية أمام 57 ألف متفرج.

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وأضافت بطلات دوري الأمم الأوروبية، هذا اللقب القاري، بعد الفوز بكأس العالم لأول مرة في التاريخ، قبل ستة أشهر في سيدني الأسترالية، إلى سجلهن بقيادة مدربهن الجديد مونتسيرات تومي الذي خلف المدير الفني المثير للجدل خورخي فيلدا، بعد إقالته عقب كأس العالم وقبلة رئيس الاتحاد المحلي السابق لويس روبياليس على شفتي المهاجمة جينيفر هيرموسو. (روسيا اليوم)