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رياضة
كلوب يكشف سر فوز "شبان" ليفربول على ساوثهامبتون
Lebanon 24
29-02-2024
|
10:35
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أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته والفخر بأداء فريقه أمام ضيفه ساوثهامبتون (3-0) مساء الأربعاء، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.
واستعان كلوب بخدمات عدد كبير من شبان أكاديمية ليفربول، في ظل أزمة الإصابات.
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وقال كلوب في تصريحات لشبكة "أي تي في": "كانت مباراة لا تصدق. ساوثهامبتون فريق كبير، وقد رأينا ذلك جميعا. ضغطنا في خط الوسط خلال الشوط الأول ولم يكن التوقيت المناسب".
وأضاف: "لقد حاولوا (اللاعبون الشبان) أن يفعلوا ما قلناه لهم ولكن كان من الصعب تطبيق ذلك. لقد أتيحت لساوثهامبتون فرص كبيرة وكان علينا الركض كثيرا وكنا بحاجة إلى كويمين (كيليهير- حارس المرمى) لإنقاذنا".
وتابع المدرب الألماني: "سجلنا هدفا رائعا، وحاولنا فعل كل شيء قبل ذلك. كان الأمر محتدا للغاية، وكنا بحاجة إلى إيجاد طريقة وقد فعلنا ذلك. الشوط الثاني كان أفضل بكثير".
وعن تأثير اللاعبين الشبان على اللقاء، قال كلوب: "لويس (كوماس) مهاجم رائع لكن عليهم أن يتعلموا كيف يحسنوا مستواهم. دانزي (جايدن دانز) لاعب جيد جدا، الهدف الأول كان استثنائيا، لكن الأهداف ليست غريبة على مستوى الشباب. الهدف الثاني كان تخصصه، رأينا أنه في النهائي، كان سيئ الحظ بعض الشيء".
وأردف: "لا نريد أن نجعل الأمر كله يتعلق بنا. الوضع برمته صعب للغاية. أي مزاج إيجابي في غرفة تغيير الملابس وغرفة التدريب نرحب به، نحن نتقبل أننا نمر بلحظة صعبة ونحاول إيجاد الحلول".
وواصل: "من الرائع أن نكون في الدور ربع النهائي، ونحن لا نأخذ هذه الأشياء كأمر مسلم به، لقد استحقينا التأهل، لقد كان أداء رائعا".
وربط كلوب بين أداء لاعبي أكاديمية النادي وبين نجم لعبة السهام المريشة (دارتس) لوك ليتلر. (روسيا اليوم)
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