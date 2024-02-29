أول رد من بوغبا بعد الإيقاف: كل ما بنيته سلب مني

أصدر النجم الفرنسي بول بوغبا، بيانا رسميا، بين فيه صدمته من قرار السلطات الإيطالية بإصدار عقوبة طويلة بحقه ستنهي فعليا مشواره في كرة القدم.

وقررت السلطات الرياضية في إيطاليا، إيقاف بول بوغبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر.

وأصدر بوغبا بيانا رسميا:

لقد تم إبلاغي اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات وأعتقد أن الحكم غير صحيح.

أشعر بالحزن والصدمة والحزن الشديد لأن كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية قد سُلب مني.

عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملة واضحة، لكنني لم أتناول مطلقا عن قصد أو عن عمد أي مكملات تنتهك لوائح مكافحة المنشطات.

باعتباري رياضيا محترفا، لن أفعل أبدا أي شيء لتحسين أدائي باستخدام مواد محظورة ولم أقم أبدا بعدم احترام أو خداع زملائي الرياضيين ومؤيدي أي من الفرق التي لعبت لصالحها أو ضدها.

ونتيجة للقرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، سأستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وثبت تعاطي النجم الفرنسي منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023

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وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي "فرصته الأخيرة" للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

( سكاي نيوز)