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رياضة

كهربا يعلن انتهاء الأزمة مع الزمالك وتسديد الغرامة

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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أسدل نادي الزمالك المصري الستار على قضية لاعبه السابق ولاعب غريمه الأهلي حاليا، محمود عبد المنعم، المعروف بـ" كهربا".

 وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ قيمتها قرابة 2.5 مليون دولار.

 وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان على إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد استلام المبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي، الخميس.

وأوضح الزمالك في بيانه أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

 وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

( سكاي نيوز)

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