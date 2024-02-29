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رياضة

بعد معاقبته.. رونالدو يوجه رسالة لمتابعيه

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:00
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر رسائل لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي، على خلفية احتفاله بفوز "العالمي" على مضيفه الشباب (3-2)، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن" للمحترفين، بحركة غير أخلاقية أمام أصحاب الأرض.

 ونشر كريستيانو رونالدو صورة له عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتدرب في الصالة الرياضية، وعلق عليها: "كريستيانو لا يستطيع التوقف".

ومن المفترض أن يغيب النجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الحزم، اليوم، على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

 

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