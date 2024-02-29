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رياضة
لتسديد ثمن منزلها.. طليقة نجم الأرجنتين تبيع مقتنياته في نهائي كأس العالم!
Lebanon 24
29-02-2024
|
23:59
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أكدت يزيكا فرياس الزوجة السابقة لنجم منتخب الأرجنتين ونادي باير ليفركوزن، إزيكيل بالاسيوس، أنها باعت قميص زوجها الذي توج به بلقب كاس العالم 2022 مع الأرجنتين، من أجل سداد قيمة منزلها.
ورفض بالاسيوس عقب الطلاق أن يسدد نفقات المنزل الذي تقيم به زوجته في الأرجنتين، وهي تلوح بأن لديها الكثير من متعلقاته الكروية لبيعها كي تسدد هذه القيم.
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وقالت فرياس لشبكة "إل تريسي" التليفزيونية الأرجنتينية إنها باعت القميص الذي كان يرتديه زوجها المنفصل عنها في نهائي لوسيل الشهير.
وأوضحت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية، أنها اضطرت لبيع التذكار الخاص، لأن بالاسيوس توقف عن دفع ثمن شقة الزوجين وسط نزاع حول الطلاق.
كما باعت فرياس أيضًا الميدالية الذهبية لكأس العالم التي مُنحت لبالاسيوس، وتقول إنها تخطط لبيع جميع قمصانه المتبقية لسداد ثمن المنزل. (في الجول)
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