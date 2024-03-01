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رياضة
"ليفربول" يتخلّى عن نجمه من أجل محمد صلاح.. من هو؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
03:33
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يستعد نادي "ليفربول" الإنكليزي، للتخلي عن لاعبه لويس دياز خلال الصيف المقبل، من أجل الحفاظ على محمد صلاح.
وقد عانى الدولي الكولومبي في بداية الموسم بشكل واضح، ولكنه بدأ يظهر بعض اللمحات من قدراته الفنية المميزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك سيتم التضحية به للحفاظ على صلاح ولاعبين آخرين بالفريق.
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وفجرت تلك المفاجأة، صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي قالت إن ليفربول أبدى استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة لدياز، مع وضع أولويات أخرى تتمثل في تعيين البديل المناسب ليورجن كلوب، بالإضافة لتجديد عقود صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد.
وأشارت إلى أن النادي الإنكليزي سيجري محادثات مكثفة مع الثلاثي، فور التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لكلوب بالإضافة إلى مدير رياضي آخر لقيادة مشروع النادي على المدى البعيد.
ويعتبر صلاح من النجوم العالميين المُراقبين بشدة في الدوري السعودي، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام باريس سان جيرمان بضمه لتعويض رحيل مبابي، ولكن ليفربول لا يريد التخلي عنه. ولذلك يريد ليفربول بيع دياز بوجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإسباني بضمه، ومن المقرر أن يرحل كذلك الثنائي تياغو ألكانتارا وجويل ماتيب بعد انتهاء عقودهما في الصيف. (في الجول)
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