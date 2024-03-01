توقيف لاعب كرة قدم معروف في مطار دبي.. ما هي تهمته؟

Advertisement

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي في مطار آل مكتوم في دبي ولم يسمح له بالسفر مع زملائه إلى روسيا.وتم اعتقال لاعب سبارتاك بناء على طلب من مكتب المدعي العام الهولندي، على خلفية الحكم عليه في هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كغ من الكوكايين في كانون الثاني 2020 في أنتويرب.وبحسب قناة Mash على منصة "تيلغرام" فإن الجانب الهولندي طالب السلطات الإماراتية بتسليم اللاعب.بالمقابل طلبت الجهات الأمنية الإماراتية المزيد من الوثائق لحل مسألة التسليم، وأمام مكتب المدعي العام الهولندي 48 ساعة للقيام بذلك.