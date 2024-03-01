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رياضة

توقيف لاعب كرة قدم معروف في مطار دبي.. ما هي تهمته؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:33
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ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي في مطار آل مكتوم في دبي ولم يسمح له بالسفر مع زملائه إلى روسيا.

وتم اعتقال لاعب سبارتاك بناء على طلب من مكتب المدعي العام الهولندي، على خلفية الحكم عليه في هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كغ من الكوكايين في كانون الثاني 2020 في أنتويرب.
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وبحسب قناة Mash على منصة "تيلغرام" فإن الجانب الهولندي طالب السلطات الإماراتية بتسليم اللاعب.

بالمقابل طلبت الجهات الأمنية الإماراتية المزيد من الوثائق لحل مسألة التسليم، وأمام مكتب المدعي العام الهولندي 48 ساعة للقيام بذلك.
 
ولجأ مديرو شركة بروميس إلى المحامين، بما في ذلك المحامين الروس، طلبا للمساعدة. (روسيا اليوم) 
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