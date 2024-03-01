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رياضة

رئيس نابولي يكشف: وكيل أعمال هالاند حرمني من التوقيع معه

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:54
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كشف رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس أنه كان على أعتاب التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عندما كان يلعب في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وقال أوريليو دي لورينتيس في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على حسابه بموقع "إكس": "كنت على أعتاب التعاقد مع هالاند مقابل 50 مليون يورو من سالزبورغ".
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وأضاف "كان العرض الرسمي جاهزا، لكن وكيل الأعمال مينو رايولا قال لي: "من فضلك لا تحاول التوقيع مع هالاند لأنني خططت بالفعل لخطوته التالية". (روسيا اليوم) 
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