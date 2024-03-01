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رياضة

بالفيديو.. سقوط نجل أمير قطر من ظهر الجواد

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:25
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سقط نجل أمير قطر، الفارس الشيخ عبد الله بن تميم بن حمد آل ثاني، على الأرض بعد تعثر جواده، عند الحاجز الأخير أثناء مشاركته في سباق للحواجز.

 وهرع مسؤولو السباق والأمن تجاه الشيخ عبد الله بن تميم بعد سقوطه من على ظهر الحصان ليساعدوه، فيما قام الجمهور بالتصفيق له.

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