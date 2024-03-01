الأهلي يضمن الصدارة وخصم ربع النهائي المتوقع

ضمن الأهلي المصري صدارة مجموعته الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة، بعد انتصار في الجولة النهائية لدور المجموعات.

وحقق الأهلي انتصارا بنتيجة 1-0، على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، بفضل هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 46.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة، بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ووصل لربع نهائي البطولة، مع يانغ أفريكانز الذي حل ثانيا، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري.

وسيواجه الأهلي واحدا من الفرق التي ستحل في المركز الثاني في المجموعات الثلاثة الأخرى.

ومن بين الاحتمالات، الخاسر من موقعة مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي سيحل ثانيا.

الاحتمال الثاني هو سيمبا التنزاني أو الوداد المغربي، والذي سيخطف بينهما المقعد الثاني.

الاحتمال الثالث هو الترجي التونسي أو الهلال السوداني أو بيترو أتلتكو الأنغولي. صاحب المركز الثاني بينهم قد يواجه الأهلي.

( سكاي نيوز)