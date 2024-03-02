لقب الدوري الألماني يبتعد عن بايرن ميونيخ!

Advertisement

في افتتاح الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، سجل أمس الجمعة فرايبورغ هدفا قرب النهاية ليفرض التعادل 2-2 على ضيفه بايرن ميونيخ.وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة والذي يواجه كولن الأحد.ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.وافتتح كريستيان غونتر التسجيل لفرايبورغ بعد 12 دقيقة فقط، لكن الفرنسي ماتيس تيل عدل النتيجة لبايرن في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.ووضع جمال موسيالا بايرن ميونيخ في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد مجهود فردي مميز إذ راوغ الدفاع وسدد من مدى قريب في الشباك.وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك لوكاس هولير التعادل لفرايبورغ بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ. (سكاي نيوز)