22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لقب الدوري الألماني يبتعد عن بايرن ميونيخ!
Lebanon 24
02-03-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في افتتاح الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، سجل أمس الجمعة فرايبورغ هدفا قرب النهاية ليفرض التعادل 2-2 على ضيفه بايرن ميونيخ.
وأهدر فريق المدرب توماس توخيل، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فرصة تقليص الفارق مع باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة والذي يواجه كولن الأحد.
Advertisement
ورفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.
وافتتح كريستيان غونتر التسجيل لفرايبورغ بعد 12 دقيقة فقط، لكن الفرنسي ماتيس تيل عدل النتيجة لبايرن في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.
ووضع جمال موسيالا بايرن ميونيخ في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد مجهود فردي مميز إذ راوغ الدفاع وسدد من مدى قريب في الشباك.
وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك لوكاس هولير التعادل لفرايبورغ بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
Lebanon 24
تدهورت صحّته... فنان يُنقل إلى العناية المركّزة وزوجته تطلب الدعاء له
09:42 | 2024-03-01
01/03/2024 09:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضهم نُقِلَ إلى الطوارىء.. طلاب مدرسة شهيرة أُصيبوا بتسمم جماعيّ
Lebanon 24
بعضهم نُقِلَ إلى الطوارىء.. طلاب مدرسة شهيرة أُصيبوا بتسمم جماعيّ
09:42 | 2024-03-01
01/03/2024 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
13:29 | 2024-03-01
01/03/2024 01:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:46 | 2024-03-01
01/03/2024 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُعلّق على صورة جريئة جدّاً لها: "جسمي بعدو منيح بالـ44"
Lebanon 24
نادين الراسي تُعلّق على صورة جريئة جدّاً لها: "جسمي بعدو منيح بالـ44"
08:00 | 2024-03-01
01/03/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2024-03-02
"ليفربول" يتخلّى عن لويس دياز "بسهولة".. ما علاقة محمد صلاح؟
04:00 | 2024-03-02
برشلونة يُخطط لانشاء "ماركته" الخاصة.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2024-03-02
عزز موقعه.. ميلان يعود إلى الانتصارات بفوز صعب على لاتسيو
23:00 | 2024-03-01
قمة الدوري السعودي.. الهلال يقهر الاتحاد ويوسع الصدارة
15:30 | 2024-03-01
الأهلي يضمن الصدارة وخصم ربع النهائي المتوقع
12:25 | 2024-03-01
بالفيديو.. سقوط نجل أمير قطر من ظهر الجواد
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
02/03/2024 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24