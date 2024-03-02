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رياضة
برشلونة يُخطط لانشاء "ماركته" الخاصة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-03-2024
|
04:00
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يسعى جوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة لانشاء ماركة خاصة بالفريق بدلا من "نايكي" الأميركي في خطوة إن حدثت ستكون الرابعة من نوعها في إسبانيا، أملا من مسيري الفريق الكتالوني في الحصول على جميع عائدات بيع الأطقم والمنتجات الخاصة بحامل لقب الدوري الإسباني.
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ويستمر عقد "نايكي" مع برشلونة إلى عام 2028 وهو الذي بدأ بين الطرفين منذ عام 1998 ليتم تجديده في 2016 مقابل 155 مليون يورو في العام الواحد.
وأوردت "سبورت" الكتالونية أن برشلونة بات جديا يفكر في صناعة شركته الخاصة المنشئة لمنتجاته بدلا من التعاقد مع شركات أخرى عرضت مبالغ طائلة مثل "بوما" الأميركية إلى جانب رغبة برشلونة في الحفاظ على العلاقة الودية بينه وبين "نايكي".
وتبدو الفكرة في ظاهرها مغرية خاصة وأن النادي له الحق في الحصول على العائدات بنسبة 100% من المبيعات خاصة وأن صناعة المنتجات والأطقم ليس صعبا لناد مثل برشلونة يملك جهة ترخيص ومبيعات خاصة بالنادي أنشأت في 2018 تختص ببيع جميع منتجات النادي غير الرياضية، لكن المشكلة الكبرى تكمن في توزيع المنتجات التي يأمل برشلونة صناعتها.
وسيواجه برشلونة صعوبة في توزيع منتجاته على مستوى العالم على عكس سهولتها بالنسبة لشركات التصنيع العالمية وهو ما كانت ستقوم به أندية عالمية أخرى في حال كانت الفكرة مجدية.
وسبق للابورتا أن كشف في لقاء مع إذاعة "راك 1" الكتالونية في وقت سابق أن "الفريق حاليا يمتلك 3 خيارات، إما البقاء مع نايكي أو النظر في العروض المقدمة أو إنشاء منتجاتنا بأنفسنا عبر "بي إل إم" شركة النادي الخاصة بالترخيص والمبيعات"، مضيفا "لو تعلمون المبلغ الذي يكلفنا صناعة القميص الأبيض مقابل مبلغ بيعه، لذلك سيكون مفيدا أن ننشئ ماركة خاصة لبرشلونة إلا أن الخيارات الأكثر أمانا هي الموجودة حاليا في السوق".(العربية)
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