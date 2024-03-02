"ليفربول" يتخلّى عن لويس دياز "بسهولة".. ما علاقة محمد صلاح؟

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قد يضطر الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق "ليفربول" الإنكليزي، لمُغادرة صفوف "الريدز" ، مع نهاية الموسم الجاري، ليتبع مدربه الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق، الذي سيُغادر حمر "الميرسيسايد" في 30 حزيران المقبل، بدلاً من الرحيل في عام 2025.أما محمد صلاح، فيملك عقداً ينتهي مع "الريدز" في 30 حزيران 2025، وهو يعتبر من النجوم العالميين المُراقبين بشدّة في الدوري السعودي، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام "باريس سان جيرمان" بضمه لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي. ومن المتوقع، أن يحاول صندوق الاستثمار السعودي استقطاب النجم المصري مرّة أخرى في الصيف المقبل، بعد محاولة فاشلة الصيف المُنصرم بسبب يورغن كلوب نفسه، حيث رغب "الاتحاد" السعودي في ضم صلاح، لكن المدرب الألماني تمّسك ببقاء نجمه المصري مع الفريق، لأن "الفرعون" هو أهم لاعب في حقبة كلوب دون منازع.لا شك أن الوقت الذي ينتهي فيه مشوار يورغن كلوب مع النادي الأحمر، قد يحمل بعده فترة عصيبة تدخل النادي في نفق من الشك والقلق، لكن "ليفربول" يخشى أيضاً من فقدان بعض اللاعبين الرئيسيين في تركيبته الحالية، مع تبقي عام واحد فقط على عقد الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرغيل فان دايك، مما دفع النادي الإنكليزي للتحضير مبكراً من أجل الدخول في مفاوضات مع هذا الثلاثي، سعياً لإبقائهم لسنوات أكثر في "أنفيلد".وبالتحديد "ليفربول" لا يريد التخلّي عن محمد صلاح، ولهذا يحاول التضحية بأحد لاعبيه من أجل بقاء "فخر العرب" بصفوفه. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، يستعدّ نادي "ليفربول" للتخلّي عن لاعبه لويس دياز خلال الصيف المقبل "بسهولة"، من أجل الحفاظ على محمد صلاح. وحسب "سكاي سبورتس"، فإن نجاح "الليفر" في توقيع عقد جديد مع النجم المصري، يعني رحيل لويس دياز عن صفوف النادي الإنكليزي .وبات "ليفربول" منفتحاً أمام فكرة الاستماع إلى العروض المقدّمة للتعاقد مع دياز البالغ من العمر 27 عاماً، خاصة مع امتلاك النادي الإنكليزي وفرة في الخيارات الهجومية، مما يجعله قادراً على التخلّي عن اللاعب الكولومبي، من أجل توفير الأموال اللازمة، لصفقة التجديد للنجم المصري المخضرم.