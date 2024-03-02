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رياضة

ردا على الشائعات.. هذا ما قاله ميسي

Lebanon 24
02-03-2024 | 08:19
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نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي تصريحات منسوبة له بشأن نجله ماثيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ليونيل ميسي عادة لا يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات، وعلى الرغم من تداول الكثير من المعلومات غير الدقيقة، لكنه عادة ما يتجاهل الأمر.
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وأضافت الصحيفة الإسبانية: "اتخذ ميسي الأمر على محمل الجد هذه المرة، لأن الأمر يتعلق بعائلته".
 
كانت العديد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، نقلت تصريحا على لسان ميسي يقول فيه: "هناك العديد من الأكاديميات في أمريكا أرادت التوقيع مع ماتيو (نجله)، لكنني سجلته في ميامي. لديه موهبة وأعتقد أنه يشبه أسلوب لعبي عندما كنت صغيرا".

لكن النجم الأرجنتيني علق على التصريح، قائلا: "هذا ليس صحيحا. لم أقل ذلك أبدا". (روسيا اليوم) 
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