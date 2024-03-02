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رياضة

الكشف عن موعد رحيل هالاند عن مانشستر سيتي.. وفريقه المحتمل

Lebanon 24
02-03-2024 | 10:09
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افاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، في تقرير له، اليوم السبت، بأن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي لكرة القدم، اتفق مع إدارة الفريق الإنكليزي على موعد رحيله.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، وسبق أن حاول الفريق الإنجليزي إقناع النجم النرويجي بالتوقيع على عقد جديد.
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ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إيرلينغ هالاند لديه اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي يسمح له بالرحيل في صيف عام 2025 مقابل 175 مليون يورو.
 
وجاء هذا النبأ بعد أيام قليلة من مشاهدة البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يجتمع لمدة 3 ساعات مع رافائيلا بيمنتا، وكيلة هالاند.

يذكر أن إيرلينغ هالاند (23 عاما) ارتبط أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد واللعب إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي المحتمل انتقاله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" الصيف المقبل. (روسيا اليوم) 
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