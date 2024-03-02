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رياضة

رسميّاً.. هذه التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم!

Lebanon 24
02-03-2024 | 15:16
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أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، إصدار تغييرات بقوانين كرة القدم للموسم الرياضي المقبل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 حزيران 2024.

ووافق (إيفاب) على العديد من التغييرات والتوضيحات لقوانين اللعبة، خلال الاجتماع العام السنوي الـ138، الذي استضافه الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.
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وتشمل التغييرات والتوضيحات ما يلي:

القانون 3 (اللاعبون): التبديلات الإضافية للارتجاج الدائم تكون خيارًا للمنافسة وفقًا للبروتوكول اللازم.

القانون 3 (اللاعبون) والقانون 4 (معدات اللاعبين): يجب أن يكون لكل فريق قائد يرتدي شارة تعريف.

القانون 4 (معدات اللاعبين): اللاعبون مسؤولون عن حجم وملاءمة واقيات الساق الخاصة بهم، والتي تظل جزءًا إلزاميًا من معداتهم.

القانون 12 (الأخطاء وسوء السلوك): مخالفات لمسة اليد غير المتعمدة، والتي يتم فرض عقوبات عليها، يجب أن تعامل بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأخطاء الأخرى.

القانون 14 (ركلة الجزاء): يجب أن يلمس جزء من الكرة أو يعلو مركز علامة الجزاء، ولن تتم معاقبة تعدي اللاعبين المتواجدين بالملعب إلا إذا كان له تأثير.

وحسب إيفاب، فإن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 حزيران 2024، إلا أن المسابقات التي تبدأ قبل ذلك التاريخ قد تنفذها مبكرًا أو تؤخر تنفيذها حتى موعد لا يتجاوز بدء المنافسة اللاحقة.

ولم يرد أي ذكر في اجتماع "إيفاب" عن البطاقات الزرقاء التي اقترحها البعض، وتقضي بتوجيه (طرد مؤقت) مدته 10 دقائق لا أكثر، إثر وضعيات بعينها في الملعب، على أن تصبح الورقتان الزرقاوان بمثابة بطاقة حمراء أيضًا مثل البطاقتين الصفراوين. (في الجول)
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