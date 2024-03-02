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رياضة

وأخيراً حُسم الأمر.. ما مصير البطاقة الزرقاء في كرة القدم؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 23:00
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن "الفيفا يعارض تماما اقتراح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستخدام ما يسمى البطاقات الزرقاء في مباريات اللعبة الشعبية.

وأشار إنفانتينو للصحفيين لدى وصوله للاجتماع السنوي في أسكتلندا الجمعة، إلى أنه لم يكن يعلم بالفكرة التي طرحها مجلس الاتحاد الدولي، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، قبل أن تحظى باهتمام عام واسع النطاق.
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وتم بحث الاقتراح القاضي باستخدام البطاقات الزرقاء، والذي يمنح الحكم سلطة طرد اللاعبين المخالفين مؤقتا لمدة 10 دقائق، خلال الاجتماع السنوي للفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو: "لن تستخدم البطاقات الزرقاء على المستوى الأعلى. هذا موضوع غير مطروح بالنسبة لنا".

وأضاف المسؤول" "الفيفا يعارض تماما استخدام البطاقات الزرقاء. لم أكن أعلم بالموضوع. وبصفتي رئيسا للفيفا فإنني أعتقد أن للفيفا سلطة في مجلس الاتحاد الدولي وإذا أردتم عنوانا فهو.. بطاقة حمراء للبطاقات الزرقاء".

وقال إنفانتينو أيضا: "نحن دوما منفتحون على مناقشة وبحث أي أفكار أو مقترحات… لكن عند النظر فيها علينا أيضا حماية جوهر وتقاليد اللعبة. لا للبطاقات الزرقاء". (الجزيرة)
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