مقاتل يسقط خصمه بضربة قاضية "مرعبة"

ألحق البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا هزيمة ساحقة بمتحديه الألباني بيرناردو سوباي في النزال الذي جمعهما مساء امس، ضمن بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وفرض بيرناردو سوباي سيطرته على مجريات الجولة الأولى والنصف الأول من الثانية، وكاد أن ينهي النزال لصالحه. لكن فينيسيوس أوليفيرا تمكن من التقاط أنفاسه واستعادة قواه، ليبدأ بتوجيه ضربات قوية واحدة تلو الأخرى للمقاتل الألباني، قبل أن يسقطه بضربة قاضية "مرعبة" بالركبة في الوجه مع نهاية الجولة الثالثة من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية.

وحقق فينيسيوس أوليفيرا، البالغ من العمر 28 عاما، بذلك فوزه العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني بيرناردو سوباي، البالغ من العمر 23 عاما، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

( روسيا اليوم)