لم تحدث من قبل.. توزيع مكافآت مالية على لاعبين بأرضية الملعب

Advertisement

حرص رئيس نادي سيمبا التنزاني على منح اللاعبين مكافأة فورية في أرض الملعب، بعد حسم التأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.وتم توزيع المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق التنزاني على نادي حوامينغ غالاكسي بستة أهداف نظيفة.وكان فريق الوداد المغربي قد غادر منافسات دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، رغم انتصاره، بهدف دون رد أمام آسيك الإيفواري في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش في الجولة السادسة من دور المجموعات.وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الوداد الرياضي من أبطال أفريقيا مبكرا، منذ تسع سنوات، حيث كان يصل فيها على الأقل إلى ربع النهائي.وجاء إقصاء الوداد بعد احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 9 نقاط مناصفة مع سيمبا التنزاني الذي يمتلك الرصيد ذاته ويتفوق على الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة، ليرافق الفريق التنزاني متصدر المجموعة آسيك ميموزا الإيفواري لربع النهائي.(عربي21)