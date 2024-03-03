Advertisement

رياضة

لم تحدث من قبل.. توزيع مكافآت مالية على لاعبين بأرضية الملعب

Lebanon 24
03-03-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1170888-638450652149099949.jpg
Doc-P-1170888-638450652149099949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرص رئيس نادي سيمبا التنزاني على منح اللاعبين مكافأة فورية في أرض الملعب، بعد حسم التأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتم توزيع المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق التنزاني على نادي حوامينغ غالاكسي بستة أهداف نظيفة.
Advertisement

وكان فريق الوداد المغربي قد غادر منافسات دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، رغم انتصاره، بهدف دون رد أمام آسيك الإيفواري في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الوداد الرياضي من أبطال أفريقيا مبكرا، منذ تسع سنوات، حيث كان يصل فيها على الأقل إلى ربع النهائي.

وجاء إقصاء الوداد بعد احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 9 نقاط مناصفة مع سيمبا التنزاني الذي يمتلك الرصيد ذاته ويتفوق على الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة، ليرافق الفريق التنزاني متصدر المجموعة آسيك ميموزا الإيفواري لربع النهائي.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2024-03-03
08:00 | 2024-03-03
07:01 | 2024-03-03
03:30 | 2024-03-03
01:00 | 2024-03-03
23:00 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24