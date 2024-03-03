ساعات تفصلنا عن القمة المنتظرة.. الشياطين الحمر متعطشون للفوز على السيتي

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مواجهات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي.وتنطلق المباراة في الساعة الـ05:30 مساءً بتوقيت القاهرة و03:30 مساءً بتوقيت جرينيتش، على ملعب الاتحاد.ويتطلع "السيتي" لمواصلة صحوته في المسابقة وإدراج فوزه الثالث على التوالي، لملاحقة ليفربول متصدر جدول البطولة.بينما يطمح "الشياطين الحمر" في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدوها بالجولة الماضية أمام فولهام بهدفين من دون مقابل، وتحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل اقتحام المربع الذهبي.وكان لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ10 من البطولة، في أكتوبر الماضي، انتهى بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بعد 26 مباراة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، وتلقي الخسارة في 3 لقاءات أخرى.بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة، من الفوز في 14 لقاءً، والتعادل في مواجهتين وخسارة 10 مباريات.وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، يتمتع مانشستر يونايتد بسجل مميز إذ فاز بـ78 من أصل 191 مباراة جمعتهما بمختلف المسابقات، مقابل 60 انتصارًا لمانشستر سيتي، وحسم التعادل 53 مواجهة.(القاهرة الإخبارية)