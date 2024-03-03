Advertisement

رياضة

بايرن ميونيخ يمدد عقد لاعبه إيريك داير

Lebanon 24
03-03-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1170918-638450718294586981.png
Doc-P-1170918-638450718294586981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقب الدوري الألماني يبتعد عن بايرن ميونيخ!
lebanon 24
03/03/2024 19:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونيخ ينتزع الفوز من أونيون برلين
lebanon 24
03/03/2024 19:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه توخل
lebanon 24
03/03/2024 19:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن يقولوا شيئًا جديدا".. سناتور أميركي رفض الاجتماع مع وفد كييف في مؤتمر ميونيخ للأمن
lebanon 24
03/03/2024 19:33:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2024-03-03
09:54 | 2024-03-03
09:00 | 2024-03-03
07:01 | 2024-03-03
05:15 | 2024-03-03
03:30 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24